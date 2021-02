LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Bassino ad un passo dall’eliminazione, Brignone avanti (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.19: C’è davvero attesa e paura per Marta Bassino, che in questo momento è l’ultima delle qualificate nel gruppo blu. 9.17: Dovrebbe avercela fatta invece Federica Brignone, che è attualmente al quinto posto a 57 centesimi da Meta Hrovat, leader del gruppo rosso. 9.15: MARTA Bassino APPESA AD UN FILO! Lara Della Mea è nona ad un centesimo dalla compagna. Eliminata la giovane azzurra. 9.12: Ricapitoliamo la situazione dei due gironi. Wendy Holdener comanda la classifica del gruppo blu (32”69) davanti alla slovena Robnik e alla polacca Gasienica-Daniel. Bassino è ottava e sta rischiando tantissimo. 9.10: Brutta prova di Laura Pirovano, che è già attualmente eliminata. Nono tempo per l’azzurra (34”44) con 1.66 di ritardo da ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19: C’è davvero attesa e paura per Marta, che in questo momento è l’ultima delle qualificate nel gruppo blu. 9.17: Dovrebbe avercela fatta invece Federica, che è attualmente al quinto posto a 57 centesimi da Meta Hrovat, leader del gruppo rosso. 9.15: MARTAAPPESA AD UN FILO! Lara Della Mea è nona ad un centesimo dalla compagna. Eliminata la giovane azzurra. 9.12: Ricapitoliamo la situazione dei due gironi. Wendy Holdener comanda la classifica del gruppo blu (32”69) dalla slovena Robnik e alla polacca Gasienica-Daniel.è ottava e sta rischiando tantissimo. 9.10: Brutta prova di Laura Pirovano, che è già attualmente eliminata. Nono tempo per l’azzurra (34”44) con 1.66 di ritardo da ...

