LIVE Biathlon | Individuale donne Mondiali in DIRETTA | Sorpresa Davidova | Dorothea Wierer fa sua la Coppa del Mondo di specialità!

(Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani per l’maschile e buona giornata 13.42: Le azzurre:è nona a 2’20” con 2 errori, Carrara è 31ma con 2 errori a 3’45”, Vittozzi (che sarà al via della mass start di domenica) è 38ma a 4’28” con 4 errori, Sanfilippo è 83ma a 10’03” con otto errori e Lardschneider è 85ma a 10’42” con 6 errori 13.40: A completare la top ten ci sono Mironova (Rus) quinta, poi S. Gasparin (Sui), Preuss (Ger), Cadurisch (Sui),(Ita), Schwaiger (Aut) 13.39: Il quarto posto dell’austriaca Hauser regala ladi specialità ache, dunque, male che vada non chiuderà a mani vuote la sua stagione.per ...

Alle 12:05 il via con Lisa Vittozzi subito in pista. Sono cinque le azzurre in lista di partenza, in virtù della medaglia d'oro conquistata da Wierer sulle nevi ...
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33: 11.31: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla 15 km individuale femminile che assegna il titolo mondiale a Pokljuka in Slovenia