L'Italia che si ribella al lockdown (Di martedì 16 febbraio 2021) Ristoratori, baristi, gestori di impianti ma anche semplici cittadini contro le restrizioni in arrivo: 'Le chiusure mettono in pericolo posti di lavoro e aziende'. C'è anche chi incita a non usare la ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) Ristoratori, baristi, gestori di impianti ma anche semplici cittadini contro le restrizioni in arrivo: 'Le chiusure mettono in pericolo posti di lavoro e aziende'. C'è anche chi incita a non usare la ...

NicolaPorro : Per @Capezzone, la generosità di Salvini – che ha messo l’interesse dell’Italia davanti a quello del suo partito -… - matteosalvinimi : #Salvini: 5 milioni di immigrati regolari in Italia, sono mie sorelle e miei fratelli. Sbarchi e clandestinità inve… - Maxdero : Ma non dovevano vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno? Il modello Bertolaso - Moratti - Fontana fa crash al… - 90Valla : @lucaserafini4 Sarà che ne capisco poco di algoritmi. Avevo anche sentito, in generale dico, parlare delle statisti… - LaMao : @etereononetero @arthurianfaerie Io: cresciuta in campagna che leggo che sti posti non esistono in Italia ma ?????? -