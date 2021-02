Lipsia-Liverpool, Salah: “Ci siamo divertiti. Speriamo di tornare ai nostri livelli” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ci siamo divertiti e abbiamo giocato bene. Poi è arrivato anche la vittoria. Sono felice quando faccio gol e la squadra vince. Speriamo che questa partita possa aiutarci a ritornare ai nostri livelli abituali”. Lo ha dichiarato l’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, dopo la vittoria contro il Lipsia in Champions League ai microfoni di Sky Sport. Per l’attaccante egiziano – oggi autore dell’1-0 che ha dato il via alla vittoria – diciassette gol in ventitré presenze in campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Cie abbiamo giocato bene. Poi è arrivato anche la vittoria. Sono felice quando faccio gol e la squadra vince.che questa partita possa aiutarci a riaiabituali”. Lo ha dichiarato l’attaccante del, Mohamed, dopo la vittoria contro ilin Champions League ai microfoni di Sky Sport. Per l’attaccante egiziano – oggi autore dell’1-0 che ha dato il via alla vittoria – diciassette gol in ventitré presenze in campionato. SportFace.

