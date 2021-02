Lipsia-Liverpool oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 16 febbraio 2021) La Champions League di calcio 2021 torna questa settimana, e tra le squadre impegnate figura anche il Liverpool campione in carica, che affronterà i tedeschi del RB Lipsia, per una sfida molto complicata e dall’esito tutt’altro che scontato. L’andata sarà tuttavia a campo neutro, a causa dell’emergenza covid che sta colpendo la Germania, con ritorno al Alfield Road il prossimo 10 marzo. Il match si svolgerà dunque quest’oggi, martedì 16 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 21, presso la Puskas Arena di Budapest, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Football, numero 203, mentre non mancherà inoltre la trasmissione streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. programma ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladi calcio 2021 torna questa settimana, e tra le squadre impegnate figura anche ilcampione in carica, che affronterà i tedeschi del RB, per una sfida molto complicata e dall’esito tutt’altro che scontato. L’andata sarà tuttavia a campo neutro, a causa dell’emergenza covid che sta colpendo la Germania, con ritorno al Alfield Road il prossimo 10 marzo. Il match si svolgerà dunque quest’, martedì 16 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 21, presso la Puskas Arena di Budapest, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Football, numero 203, mentre non mancherà inoltre la trasmissione, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv....

