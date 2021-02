Lipsia-Liverpool: le probabili formazioni del match (Di martedì 16 febbraio 2021) Lipsia in rampa di lancio e Liverpool incerottato e demotivato: la Champions League è un’altra storia e alla Puskas Arena sarà battaglia vera Sfida dal fascino particolare: il classico del calcio europeo si scontra con il nuovo che avanza. Lipsia-Liverpool apre il tabellone degli ottavi di finale di Champions League e lo fa nell’inusuale campo neutro della Puskas Arena di Budapest. Le restrizioni Covid, infatti, hanno impedito ai tedeschi del gruppo Red Bull di disputare la sfida d’andata nel proprio stadio: un possibile vantaggio per i Reds che sono chiamati a riscattare un campionato che negli ultimi mesi ha preso una piega tutt’altro che positiva. Le probabili formazioni di Lipsia-Liverpool QUI Lipsia – Nagelsmann è ... Leggi su zon (Di martedì 16 febbraio 2021)in rampa di lancio eincerottato e demotivato: la Champions League è un’altra storia e alla Puskas Arena sarà battaglia vera Sfida dal fascino particolare: il classico del calcio europeo si scontra con il nuovo che avanza.apre il tabellone degli ottavi di finale di Champions League e lo fa nell’inusuale campo neutro della Puskas Arena di Budapest. Le restrizioni Covid, infatti, hanno impedito ai tedeschi del gruppo Red Bull di disputare la sfida d’andata nel proprio stadio: un possibile vantaggio per i Reds che sono chiamati a riscattare un campionato che negli ultimi mesi ha preso una piega tutt’altro che positiva. LediQUI– Nagelsmann è ...

