(Di martedì 16 febbraio 2021) Alla Puskas Arena di Budapest in campo, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League,. Gli inglesi vengono da 3 sconfitte di fila in Premier League e vogliono provare a svoltare in Europa. Di fronte c’è un ottimoche non va sottovalutato. Queste le(3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Poulsen.(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PAPLURA : Il #Lipsia rischia di fare lo scherzo al #Liverpool e il #PSG umilierà il #Barcellona di #Messi. #ChampionsLeague #BarcaPsg - saveriocamba : Barça - PSG X + GG Lipsia - Liverpool 1 Questo è quello che prevedo. Potete scommettere il contrario. - ilciccio67 : @bornjuventino Guarderò quella, infatti, ma mi incuriosisce molto Lipsia Liverpool. - SPress24 : Champions League, Ottavi di Finale, Lipsia-Liverpool: Le formazioni ufficiali - lattetiepido : posso guardarmi solo Lipsia Liverpool -

Le scelte di Nagelsmann e Klopp per l'andata degli ottavi di Champions League: Kabak con Henderson in difesa, ko Fabinho. Tedeschi con Nkunku falso 9.
Di seguito le formazioni ufficiali dei due match di questa sera validi per gli ottavi di Champions League. Al Camp Nou il big match Barcellona-PSG mentre ad Anfield Liverpool e Lipsia sono pronte a da ...