Lipsia-Liverpool | Klopp torna a sorridere | Salah e Manè regalano la vittoria ai Reds

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilsi aggiudica l'andata del secondo ottavo di finale della Champions League.Barcellona-Psg, l’ex agente di Verratti: “Marco fu vicino alla Juventus, c’è un motivo se mi ha licenziato…”La compagine guidata da Jurgenè riuscita a surclassare ilcon il netto parziale di 0-2, che consente aidi avanzare a passi decisi verso la qualificazione al prossima turno eliminatorio. La formazione britannica - dopo un primo tempo incolore - è riuscita a mettere in estrema difficoltà i tedeschi, dominando la seconda frazione della gara e non permettendogli di poter controbattere le numerose azioni offensive create. A sbloccare l'incontro ci pensa proprio, che al 53' batte agevolmente Gulacsi e porta avanti i suoi. Completa l'opera, poi,, che mette a segno la ...

Due regali. Due cioccolatini scartati da Salah e Mané che chiudono quasi la qualificazione. Finisce 0 - 2 in Ungheria e la squadra di Klopp ha un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions. Gara ...Quarti vicini anche per ildi Klopp, che supera 2 - 0 ilalla Puskas Arena di Budapest (dove si è giocato a causa delle restrizioni anti - Covid della Germania ) e fa festa con le ...Si avvicinano a grandi passi i quarti di finale per PSG e Liverpool, vincitrici in trasferta dell'andata degli ottavi di finale. Fa scalpore soprattutto il poker dei parigini al Camp Nou, con ...Kylian Mbappé da sogno, Messi e Barcellona ancora da incubo. Leo e compagni avranno la forza di sognare la remuntada?