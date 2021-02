Lieve scossa di terremoto avvertita nei paesi del Basso Sebino

(Di martedì 16 febbraio 2021) Una leggeradiè statanei Comuni del. Lo riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma, di magnitudo 2.3, si è verificato alle 18,41 di martedì 16 febbraio ad un paio di chilometri da Viadanica, ad una profondità di 7 chilometri. Laè durata pochi secondi ed è stata percepita in diversidella zona, compresi Sarnico e Predore. Non si registrano nè danni nè feriti. L'articolo BergamoNews.

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto di geofisica e vulcanologia in provincia di Bergamo. L'epicentro del sisma, con magnitudo 2.3, è stato localizzato a Viad ...