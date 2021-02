Licenziamenti, 2 milioni di persone rischiano di perdere il lavoro prima dell’estate (Di martedì 16 febbraio 2021) Nei colloqui con il Premier Mario Draghi i rappresentanti dei sindacati avevano chiesto la proroga del blocco dei Licenziamenti e della cassa integrazione Covid: la prima bozza elaborata dal Ministro del lavoro Andrea Orlando va in questa direzione. Non c’è tempo da perdere per il neonato Governo Draghi, chiamato a mettere mano, a partire già L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 16 febbraio 2021) Nei colloqui con il Premier Mario Draghi i rappresentanti dei sindacati avevano chiesto la proroga del blocco deie della cassa integrazione Covid: labozza elaborata dal Ministro delAndrea Orlando va in questa direzione. Non c’è tempo daper il neonato Governo Draghi, chiamato a mettere mano, a partire già L'articolo proviene da Leggilo.org.

