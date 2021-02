L’Europa cerca astronaute e astronauti. E apre alle persone con disabilità (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono gli eredi di Jurij Gagarin, Valentina Tereškova e Neil Armstrong. Sono la massima espressione delle ambizioni esplorative della nostra specie, sinonimo di preparazione e temerarietà. Sono astronauti, i “nostri supereroi”, ha commentato Josef Aschbacher, che da inizio marzo diventerà direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Solo che di supereroi, oggi, l’Esa, ne sta cercando di nuovi e in tanti sensi diversi: il concorso che da mercoledì 31 marzo (e fino al 28 maggio 2021) punterà ad aggiungere da quattro a sei pellegrini spaziali al corpo astronautico europeo prevede di ridurre al massimo gli squilibri di genere e includere anche persone con disabilità (fisiche), nell’ambito del Para-Astronaut Project. Una prima volta assoluta nella storia dell’esplorazione extraterrestre. “È solo ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono gli eredi di Jurij Gagarin, Valentina Tereškova e Neil Armstrong. Sono la massima espressione delle ambizioni esplorative della nostra specie, sinonimo di preparazione e temerarietà. Sono, i “nostri supereroi”, ha commentato Josef Aschbacher, che da inizio marzo diventerà direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Solo che di supereroi, oggi, l’Esa, ne stando di nuovi e in tanti sensi diversi: il concorso che da mercoledì 31 marzo (e fino al 28 maggio 2021) punterà ad aggiungere da quattro a sei pellegrini spaziali al corpoco europeo prevede di ridurre al massimo gli squilibri di genere e includere anchecon(fisiche), nell’ambito del Para-Astronaut Project. Una prima volta assoluta nella storia dell’esplorazione extraterrestre. “È solo ...

