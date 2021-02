L’Esa cerca nuovi astronauti e apre ai disabili (Di martedì 16 febbraio 2021) Esa, l’Agenzia Spaziale europea, avvia la nuova campagna di selezione per astronauti e astronaute: potranno candidarsi dal 31 marzo anche i disabili L’Agenzia spaziale europea (Esa) cerca nuovi astronauti: selezione aperta dal 31 marzo al 28 maggio 2021. Con una novità unica al mondo: saranno accettate le candidature anche di persone disabili. Parastronaut Project, così si chiama la selezione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Esa, l’Agenzia Spaziale europea, avvia la nuova campagna di selezione pere astronaute: potranno candidarsi dal 31 marzo anche iL’Agenzia spaziale europea (Esa): selezione aperta dal 31 marzo al 28 maggio 2021. Con una novità unica al mondo: saranno accettate le candidature anche di persone. Parastronaut Project, così si chiama la selezione… L'articolo Corriere Nazionale.

