L' epidemiologo Vespignani | ' Tra 15 giorni la variante inglese sarà prevalente'

La situazione varianti in Italia sembra ormai essere fuori controllo, e in poco tempo rischia di diventare prevalente quella inglese. Secondo l'Alessandro, alla fine di febbraio la variante inglese avrà raggiunto il cinquanta per cento in Italia, cioè sarà presente in un nuovo contagiato su due e nel mese di marzo, ...Sostanzialmente la posizione dell'conferma quanto pubblicato ieri dall'Istituto superiore di sanità (Iss) nel suo primo monitoraggio nazionale effettuato sulla variante ...Il medico spiega: "L'aumento della prevalenza non si può fermare, è solo questione di tempo. Per i ceppi del passato ci sarà sempre meno spazio" ...Allarme variante inglese . Nel corso di marzo, la variante del coronavirus individuata per la prima volta nel Regno Unito "arriverà a ...