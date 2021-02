Legge contro il radicalismo islamico, Macron gioca nel campo di Le Pen (Di martedì 16 febbraio 2021) “La trovo un po’ molle”, Madame. “Avrei potuto sottoscrivere per intero il suo libro, signor ministro. Peccato che tanta fermezza non si traduca in azioni di governo”. Questa volta la “finesse” è stata tutta dalla parte di Marine Le Pen che nel faccia a faccia televisivo contro Gérald Darmanin ha saputo rovesciare le parti in commedia. Il ministro dell’Interno s’è così trovato visibilmente spiazzato di fronte a quella che ancora una volta viene considerata la più forte sfidante al sistema in vista delle presidenziali 2022. Pandemia Covid a parte - si fa per dire - il soggetto principale dell’emozionale discorso pubblico in Francia resta la sicurezza, inevitabilmente declinata nel rapporto con la comunità musulmana, l’immigrazione, i radicalismi religiosi, le paure di nuove azioni terroristiche. I giornali hanno ormai mutuato dall’emergenza sanitaria il ritorno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) “La trovo un po’ molle”, Madame. “Avrei potuto sottoscrivere per intero il suo libro, signor ministro. Peccato che tanta fermezza non si traduca in azioni di governo”. Questa volta la “finesse” è stata tutta dalla parte di Marine Le Pen che nel faccia a faccia televisivoGérald Darmanin ha saputo rovesciare le parti in commedia. Il ministro dell’Interno s’è così trovato visibilmente spiazzato di fronte a quella che ancora una volta viene considerata la più forte sfidante al sistema in vista delle presidenziali 2022. Pandemia Covid a parte - si fa per dire - il soggetto principale dell’emozionale discorso pubblico in Francia resta la sicurezza, inevitabilmente declinata nel rapporto con la comunità musulmana, l’immigrazione, i radicalismi religiosi, le paure di nuove azioni terroristiche. I giornali hanno ormai mutuato dall’emergenza sanitaria il ritorno ...

