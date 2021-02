Lega Pro | presentato il Piano Strategico 2021-24 | obiettivi e dettagli

(Di martedì 16 febbraio 2021) LaPro hail-2024."Un percorso di sviluppo con una visione che connota la stessanon solo sotto il profilo agonistico ma anche come organizzazione in grado di generare valore per i giovani e il territorio. È il calcio che fa bene al Paese", si legge sul sito ufficiale dellaPro. Ilè stato illustrato nella giornata di ieri a Roma nel corso di un evento digitale con la partecipazione del presidente FIFA Gianni Infantino, del presidentePro Francesco Ghirelli, dei presidenti dei club e di oltre cinquecento rappresentanti del mondo istituzionale e produttivo del Paese."La nuova strategia diPro mira a perseguiredi sostenibilità ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro

Inlo stipendio medio è di 30mila euro lordi: il rischio è di arrivare a 35 - 36 anni e di trovarsi in mezzo al guado del futuro senza mezzi. Per questo teniamo così tanto al contratto di ...