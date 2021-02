Le ultime tendenze dal mondo della tecnologia digitale

Leggi su tpi

(Di martedì 16 febbraio 2021) I dati che riguardano il settore del gioco online e nello specifico i casino digitali non sono tutti uniformi e omogenei per quanto riguarda il continente europeo. Se in Italia, Francia e Spagna, si ravvisa infatti un sostanziale aumento delle percentuali, dovuto in larga parte al numero crescente di utenti attivi iscritti e abituali, non può dirsi lo stesso per alcuni Paesi come Danimarca e Svezia. Nella penisolaScandinavia infatti si registra un calo che va dal -9,3%Danimarca fino al -9,7%Svezia, dove però il segmento del gioco online ha chiuso in crescita il dato complessivo per il 2020. La chiusura temporaneacatena dei casinò di tipo terrestre in seguito all’emergenza sanitaria ha avuto degli effetti tangibili per il mercato del gioco d’azzardo. Tra le attrattive maggiormente praticate e ...