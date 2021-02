Le Regioni dei disastri ora minacciano di far causa allo Stato. Governatori del Nord a valanga. E il neo ministro al Turismo Garavaglia li spalleggia (Di martedì 16 febbraio 2021) C’è Stato un danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizati. Basterebbero queste parole del neo ministro del Turismo, il leghista Massimo Garavaglia, sull’ordinanza con cui sono stati bloccati gli impianti sciistici davanti all’avanzata del Covid, per mostrare quanto i paletti al populismo sovranista saltati con la maggioranza arcobaleno a sostegno del Governo di Mario Draghi stiano creando subito difficoltà nella gestione della pandemia. Ma non è tutto. Con il nuovo esecutivo hanno infatti ripreso fiato le destre, Lega e Forza Italia, che come emerso proprio sul fronte dello sci continuano tra l’altro a fare asse con Fratelli d’Italia, e i Governatori del Nord, azzurri e leghisti, sono arrivati al punto di paventare cause per chiedere un risarcimento danni a Palazzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) C’èun danno per una scelta del governo e i danni vanno indennizati. Basterebbero queste parole del neodel, il leghista Massimo, sull’ordinanza con cui sono stati bloccati gli impianti sciistici davanti all’avanzata del Covid, per mostrare quanto i paletti al populismo sovranista saltati con la maggioranza arcobaleno a sostegno del Governo di Mario Draghi stiano creando subito difficoltà nella gestione della pandemia. Ma non è tutto. Con il nuovo esecutivo hanno infatti ripreso fiato le destre, Lega e Forza Italia, che come emerso proprio sul fronte dello sci continuano tra l’altro a fare asse con Fratelli d’Italia, e idel, azzurri e leghisti, sono arrivati al punto di paventare cause per chiedere un risarcimento danni a Palazzo ...

