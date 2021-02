Le immagini della spettacolare eruzione dell’Etna Sospesi i voli all’aeroporto di Catania – Il video

(Di martedì 16 febbraio 2021) Unas’è verificata nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio. Grosse nubi di fumo si sono levate su tutta la provincia etnea e l’aeroporto internazionale diha sospeso la propria operatività. Lo stop è stato deciso dall’unità di crisi dello scalo. La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est ha raggiunto l’altezza di oltre un chilometro e il buio non consentiva di garantire la sicurezza dei. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza del tremore vulcanico si è mantenuta per ore su valori elevati. Le fontane di lava si sono invece esaurite nel giro di poco più di un’ora. Restano ancora alimentate le due colate laviche si dirigono verso la Valle del Bove. February 16, 2021 Mmmm speriamo bene… February 16, 2021: ...

Le spettacolaridel vulcano in eruzione Un'alta colonna di fumo e una colata di lava sull'Etna, oggi in eruzione dal cratere sud est e lungo la parete occidentaleValle del Bove.Che dura poco più di un'ora, a partire dalle 16.10, ma che riesce ad affascinare, ad attrarre come uno spettacolonatura può fare. Nube lavica alta un chilometro Soprattutto con le: la ...