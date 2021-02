Le Iene e la storia del giudice al ristorante con la zona arancione (Di martedì 16 febbraio 2021) Ginviati delle Iene Filippo Roma e Marco Occhipinti hanno “beccato” il giudice Nunzio Sarpietro, che si trovava a Roma per sentire l’allora premier Giuseppe Conte sul “caso Gregoretti”, mentre pranzava in un ristorante della Capitale. Il problema è che in quel periodo il Lazio si trovava in zona arancione. E quindi il locale doveva restare chiuso. Era il 28 gennaio e Sarpietro, raccontano le Iene, entra per pranzare in uno dei ristoranti di pesce più rinomati di Roma: Chinappi. Il Fatto anticipa come il giudice ha reagito alle domande degli inviati: “È una situazione particolare, l’ho fatto per vedere mia figlia, lo ammetto, ho sbagliato e se c’è da pagare una contravvenzione, la pago”. E anche “La legge è sacra, in questo momento sto violando un regolamento, che è un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Ginviati delleFilippo Roma e Marco Occhipinti hanno “beccato” ilNunzio Sarpietro, che si trovava a Roma per sentire l’allora premier Giuseppe Conte sul “caso Gregoretti”, mentre pranzava in undella Capitale. Il problema è che in quel periodo il Lazio si trovava in. E quindi il locale doveva restare chiuso. Era il 28 gennaio e Sarpietro, raccontano le, entra per pranzare in uno dei ristoranti di pesce più rinomati di Roma: Chinappi. Il Fatto anticipa come ilha reagito alle domande degli inviati: “È una situazione particolare, l’ho fatto per vedere mia figlia, lo ammetto, ho sbagliato e se c’è da pagare una contravvenzione, la pago”. E anche “La legge è sacra, in questo momento sto violando un regolamento, che è un ...

