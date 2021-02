Le Iene anticipazioni 16 febbraio: servizi e scherzi della prossima puntata (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo circa un mese di pausa questa sera, martedì 16 febbraio, tornerà in onda Le Iene. Il programma sarà, come sempre, condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. I due verranno accompagnati dalle voci dei protagonisti della Gialappa’s Band. Tra i vari argomenti trattati ci saranno, sicuramente, momenti dedicati all’attualità e alla cronaca. Per tale motivo, verrà dato ampio spazio alle vicende di Carlo Gilardi, ad alcune dinamiche celate dietro l’app Clubhouse e poi si parlerà anche di Chico Forti. Tra gli argomenti più leggeri, invece, verrà mandato in onda lo scherzo fatto alla vincitrice di una precedente edizione del GF, ovvero, Floriana Secondi. I servizi trattati a Le Iene nella puntata del 16 febbraio Questa sera, a partire dalle ore 21:20 circa, tornerà on ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo circa un mese di pausa questa sera, martedì 16, tornerà in onda Le. Il programma sarà, come sempre, condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. I due verranno accompagnati dalle voci dei protagonistiGialappa’s Band. Tra i vari argomenti trattati ci saranno, sicuramente, momenti dedicati all’attualità e alla cronaca. Per tale motivo, verrà dato ampio spazio alle vicende di Carlo Gilardi, ad alcune dinamiche celate dietro l’app Clubhouse e poi si parlerà anche di Chico Forti. Tra gli argomenti più leggeri, invece, verrà mandato in onda lo scherzo fatto alla vincitrice di una precedente edizione del GF, ovvero, Floriana Secondi. Itrattati a Lenelladel 16Questa sera, a partire dalle ore 21:20 circa, tornerà on ...

