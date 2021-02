Le fiamme sono ancora alte ad Arzano: l’incendio non viene domato (Di martedì 16 febbraio 2021) Una nottata intera è durato l’incendio, molto difficile da domare, ad Arzano, in provincia di Napoli. Sul posto intervenuti i pompieri. l’incendio ad Arzano, provincia di Napoli, non è stato ancora domato da ieri pomeriggio. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, in un edificio che era sottoposto a ristrutturazione, dove bitume e bruciatore hanno fatto esplodere le fiamme. l’incendio è ora esteso per decine di metri e copre un’area molto vasta, anche per questo è durato tutta la notte ed è diventato ingestibile. La pericolosità dell’incendio diviene inoltre via via più grande, dato che in prossimità dell’edificio in fiamme vi sarebbe una fabbrica di ... Leggi su chenews (Di martedì 16 febbraio 2021) Una nottata intera è durato, molto difficile da domare, ad, in provincia di Napoli. Sul posto intervenuti i pompieri.ad, provincia di Napoli, non è statoda ieri pomeriggio. I Vigili del fuocointervenuti sul posto, in un edificio che era sottoposto a ristrutturazione, dove bitume e bruciatore hanno fatto esplodere leè ora esteso per decine di metri e copre un’area molto vasta, anche per questo è durato tutta la notte ed è diventato ingestibile. La pericolosità deldiinoltre via via più grande, dato che in prossimità dell’edificio invi sarebbe una fabbrica di ...

emergenzavvf : Sono immagini drammatiche, le fiamme che prendono completamente la casa in Viale XXV Aprile a Rosta, nel torinese:… - Mawrdock : Ho la tl in fiamme e poi ci sono i miei tweet sul succo di frutta - xmarkang : Ogni volta che mangio ??? sono felice ma nel giro di 30min me ne pento perché avrò il culo in fiamme tutto il giorno - andrew_dpw : che meraviglia i giovani YouTuber italiani sono tutti fattoni dichiarati, avanti tutta perché questo vento non si c… - miRianaCasali : questi ricordi sono come fiamme: ancora bruciano sulla mia pelle -

Ultime Notizie dalla rete : fiamme sono Tamberi, Bogliolo e Fabbri alla scoperta di Torun

BOGLIOLO - Il tour europeo di Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) prosegue dalle 17.30 con la batteria dei 60hs, per cercare l'accesso alla finale delle 19.10. Le avversarie sono quelle che ha già ...

PERONI TOP10, DEFINITO IL CALENDARIO DEI RECUPERI

I recuperi del massimo campionato sono calendarizzati come segue: Sabato 20 febbraio Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby Argos Petrarca Padova v HBS ...

Roma, fiamme in una casa Ater: 50enne muore soffocato Il Messaggero Coltivava marijuana, arrestato l'ex calciatore Sartor

AGI - Arrestato per droga l'ex calciatore Luigi Sartor. Il 46enne ex difensore di Juventus, Inter, Parma e Roma è stato sorpreso all'interno di un casolare abbandonato nel comune montano di Terenzio, ...

Livorno, è in rianimazione Loris Rispoli, il volto dell'associazione familiari Moby Prince

E' ricoverato all'ospedale di Livorno in gravi condizioni Loris Rispoli, uno degli uomini simbolo dei familiari della tragedia della Moby Prince il traghetto che nel 1991 appena fuori il porto di Livo ...

BOGLIOLO - Il tour europeo di Luminosa Bogliolo (Oro) prosegue dalle 17.30 con la batteria dei 60hs, per cercare l'accesso alla finale delle 19.10. Le avversariequelle che ha già ...I recuperi del massimo campionatocalendarizzati come segue: Sabato 20 febbraio Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 Lazio Rugby 1927 vOro Rugby Argos Petrarca Padova v HBS ...AGI - Arrestato per droga l'ex calciatore Luigi Sartor. Il 46enne ex difensore di Juventus, Inter, Parma e Roma è stato sorpreso all'interno di un casolare abbandonato nel comune montano di Terenzio, ...E' ricoverato all'ospedale di Livorno in gravi condizioni Loris Rispoli, uno degli uomini simbolo dei familiari della tragedia della Moby Prince il traghetto che nel 1991 appena fuori il porto di Livo ...