Le fate ignoranti, per la serie su Star ci saranno delle "sorprese" (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono uscite le prime anticipazioni sulla serie tv de Le fate ignoranti, che sarà disponibile su Star, nuova sezione di Disney+. La serie, a cura di Ferzan Ozpetek, vanterà "attori famosi e sorprendenti", e il regista-showrunner sarà dietro la macchina da presa per quattro degli otto episodi, mentre gli altri quattro saranno affidati al collaboratore Gianluca Mazzella, aiuto regista di Ozpetek sin dagli esordi. Almeno un episodio sarà ambientato a Istanbul. Al momento non ci sono dettagli concreti su premessa e cast, né su quando vedremo la serie su Star.

