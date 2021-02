Le donne del nuovo governo di Mario Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) In Italia il nuovo governo guidato da Mario Draghi ha da poco iniziato ad operare. La squadra è composta da 23 ministri, di cui 15 uomini e 8 donne. In molti hanno criticato questa distribuzione dei ruoli tra uomini e donne. Da anni movimenti femministi e associazioni hanno chiesto una più equa rappresentanza nelle istituzioni. Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) In Italia ilguidato daha da poco iniziato ad operare. La squadra è composta da 23 ministri, di cui 15 uomini e 8. In molti hanno criticato questa distribuzione dei ruoli tra uomini e. Da anni movimenti femministi e associazioni hanno chiesto una più equa rappresentanza nelle istituzioni.

