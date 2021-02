Lazzari bestemmia, squalificato con la prova tv: salterà la prossima giornata (Di martedì 16 febbraio 2021) Il giudice sportivo, in seguito alla segnalazione della Procura Federale, ha squalificato per un turno Manuel Lazzari (Lazio) per aver proferito un’espressione blasfema immortalata dalle telecamere e dai microfoni presenti sul campo. Salteranno la prossima giornata perché ammoniti da diffidati anche Bastoni ed Erlic (Spezia), Dimarco (Verona), Hoedt (Lazio), Rabiot (Juventus). Ammenda di 12 mila euro per il Parma per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della partita di circa nove minuti contro il Verona. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Il giudice sportivo, in seguito alla segnalazione della Procura Federale, haper un turno Manuel(Lazio) per aver proferito un’espressione blasfema immortalata dalle telecamere e dai microfoni presenti sul campo. Salteranno laperché ammoniti da diffidati anche Bastoni ed Erlic (Spezia), Dimarco (Verona), Hoedt (Lazio), Rabiot (Juventus). Ammenda di 12 mila euro per il Parma per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della partita di circa nove minuti contro il Verona. L'articolo ilNapolista.

