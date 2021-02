Lazio, oggi 894 nuovi casi (+134) e 32 morti. D'Amato: 'La variante inglese si affaccia' (Di martedì 16 febbraio 2021) La sta facendo sentire pesantemente la propria presenza in Italia. In alcune zone, , c'è un'impennata di contagi, ora il contagio è arrivato anche nel Lazio. 'Nella nostra regione si è cominciata ad ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) La sta facendo sentire pesantemente la propria presenza in Italia. In alcune zone, , c'è un'impennata di contagi, ora il contagio è arrivato anche nel. 'Nella nostra regione si è cominciata ad ...

Manusso1 : @andrea5788 @James_Bond_1976 @ZZiliani Beh, ha ragione, ad oggi sembra pù un papocchio della UEFA che della lazio,… - ltonino64 : RT @mbx1900: Il 4 dicembre nel Lazio i positivi erano 94009 3091 ricoverati 341 TI Oggi 38400 Positivi 2090 ricoverati 254 TI In ca… - AquilottoEddy : RT @GoodlifeSSL: La Lazio era reduce da un filotto di vittorie, che l’ha rimessa in piena lotta per il suo obiettivo: il quarto posto. La d… - FlisiMaura : @LaVeritaWeb Ma che notizia è? Lazio è in zona gialla, ad oggi. La Verità vi ci mettete anche voi ? - rep_roma : Covid Lazio: oggi 894 nuovi positivi e 32 morti [aggiornamento delle 17:35] -