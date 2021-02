Lazio | Lotito e medici deferiti per caso tamponi | le motivazioni della Figc

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) La Procuraguidata da Giuseppe Chinè ha deferito il presidente, Claudio, in merito alche ha coinvolto la società biancoceleste “per vione dell’articolo 4 e dell’articolo 44 del codice di giustizia sportiva e per vione dei Protocolli Sanitariper non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti”. Lain un lungo comunicato va poi nel dettaglio e spiega punto per punto cosa imputa al patron del club capitolino. Di seguito ledel deferimento a ...