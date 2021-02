Lazio, Giudice Sportivo: Lazzari squalificato una giornata per bestemmia (Di martedì 16 febbraio 2021) Un turno di stop per il calciatore della Lazio Manuel Lazzari per espressione blasfema dopo aver fatto ricorso alla prova tv. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della serie A “ricevuta dalla Procura federale rituale segnaLazione”. L’episodio è avvenuto al 7? del secondo tempo del match tra Inter e Lazio. Il Giudice ha deciso per la squalifica “acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio”. Un turno di squalifica anche per Bastoni (Spezia), Dimarco (Verona), Erlic (Spezia), Hoedt (Lazio), Rabiot ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Un turno di stop per il calciatore dellaManuelper espressione blasfema dopo aver fatto ricorso alla prova tv. Lo ha deciso ildella serie A “ricevuta dalla Procura federale rituale segnane”. L’episodio è avvenuto al 7? del secondo tempo del match tra Inter e. Ilha deciso per la squalifica “acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio”. Un turno di squalifica anche per Bastoni (Spezia), Dimarco (Verona), Erlic (Spezia), Hoedt (), Rabiot ...

