Lazio | caos tamponi | deferiti Lotito e Pulcini | ecco cosa rischia il club

(Di martedì 16 febbraio 2021) La procura va fino in fondo, notificati stamattina i provvedimenti alla: deferitoe il medicoLa Procura non fa sconti allaper ile non ci sarà nessuna archivizione o patteggiamento. Stamattina è stato notificato allail deferimento del presidentee dei medicie Rodia per il casoe l’amministrazione alquanto bizzarra dei test e delle cliniche associate. Decisione inaspettata, comunque, quella del procuratore Giuseppe Chinè che in questi giorni doveva ricevere per una memoria difensiva proprio. Tuttavia, tutto il materiale raccolto nelle indagini preliminari concluse il 22 gennaio hanno portato l’accusa ha proseguire ...

S.p. A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro per non aver rispettato le norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari e delle necessarie ...Sono i due grandi temi affrontati dall'Associazione Presidi delnella lettera che hanno inviato al neo ministro Patrizio Bianchi . Scuola,iscrizioni: in sei classi su dieci quasi trenta ...Così Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, ha parlato a LaPresse del deferimento della Procura Federale in seguito al caso tamponi: “Sono super tranquillo e felice d ...Il Procuratore Federale ha deferito la Lazio, il presidente e i medici del club al Tribunale Federale Nazionale per responsabilità diretta ...