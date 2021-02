L’avviso di Catello Maresca | “La mafia vuole mettere le mani sui miliardi Ue”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Le mafie rappresentano un pericolo sempre immanente nel nostro sistema ma soprattutto nella situazione attuale, con la crisi pandemica ed economico sociale che sta accompagnando questa fase del Paese. Gli investimenti che arriveranno e l’utilizzo di fondi per ripartire rappresenta il terreno di cultura delle mafie e cioè un luogo e un momento in cui le mafie affileranno le armi, per prepararsi rispetto ad un’occasione che sarà unica anche per loro, cioè quella di intercettare milioni o forsedi euro che arriveranno nel nostro Paese“. Lo ha detto, sostituto procuratore generale presso la Procura di Napoli, presentando a Roma il “Codice anti“, che ha curato insieme all’avvocato penalista Sabrina Rondinelli. “L’esigenza è di prepararsi sul fronte tecnico, ...