Lavoro, Orlando: tra due settimane documento su blocco licenziamenti e ammortizzatori sociali (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tra due settimane il ministro del Lavoro Andrea Orlando incontrerà di nuovo le parti sociali per la definizione di un documento relativo ad ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti. È quanto è stato confermato ai rappresentanti delle sigle sindacali Ugl, Cisal, Confsal e Usb nel corso della videoconferenza di oggi con il ministro che ha aggiunto di avere intenzione di realizzare un’agenda di Lavoro con tutte le questioni sul tavolo: giovani, donne, gestione del virus e attività produttive. Quanto agli ammortizzatori sociali, il ministro Orlando durante la riunione ha sottolineato la necessità di rispondere a quattro domande: come semplificare, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tra dueil ministro delAndreaincontrerà di nuovo le partiper la definizione di unrelativo addei. È quanto è stato confermato ai rappresentanti delle sigle sindacali Ugl, Cisal, Confsal e Usb nel corso della videoconferenza di oggi con il ministro che ha aggiunto di avere intenzione di realizzare un’agenda dicon tutte le questioni sul tavolo: giovani, donne, gestione del virus e attività produttive. Quanto agli, il ministrodurante la riunione ha sottolineato la necessità di rispondere a quattro domande: come semplificare, ...

you_trend : ?? Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini ?? Ministro del lavoro e delle politiche sociali:… - repubblica : Il #governoDraghi: confermati Di Maio, Speranza, Lamorgese e Franceschini. Cartabia alla Giustizia, Franco all'Econ… - Corriere : ?? Le prime anticipazioni sono: Ministro della Cultura: Dario Franceschini Ministro del Lavoro: Andrea Orlando Minis… - CieloGrigioStop : @AndreaOrlandosp Perché lo temono, perché come disse Berlinguer, ci troveranno sempre qui e ci dovranno far di cont… - deipresocratici : @Lidia_Undiemi Informi il nuovo ministro del lavoro #Orlando , in ogni occasione ribadisce che bisogna cedere sovra… -