Lavoro, le imprese dal ministro Orlando: sul tavolo licenziamenti e ammortizzatori (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è conclusa la giornata di incontri del nuovo ministro del Lavoro Andrea Orlando che dopo le sigle sindacali di Ugl, Cisal, Confsal e Usb ha incontrato le le associazioni delle imprese e delle categorie. Al centro della riunione la riforma degli ammortizzatori sociali, la proroga del blocco dei licenziamenti e la previsione di nuove politiche attive per il Lavoro. Le posizioni più critiche sono arrivate da Confindustria. Maurizio Stirpe, vicepresidente degli industriali italiani per il Lavoro e le relazioni industriali, ha dichiarato la “perplessità” dell’associazione “sul fatto di tenere i tavoli separati con le controparti sindacali senza mai arrivare a fare una sintesi sui problemi che riguardano tutte le parti sociali. Questo alla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è conclusa la giornata di incontri del nuovodelAndreache dopo le sigle sindacali di Ugl, Cisal, Confsal e Usb ha incontrato le le associazioni dellee delle categorie. Al centro della riunione la riforma deglisociali, la proroga del blocco deie la previsione di nuove politiche attive per il. Le posizioni più critiche sono arrivate da Confindustria. Maurizio Stirpe, vicepresidente degli industriali italiani per ile le relazioni industriali, ha dichiarato la “perplessità” dell’associazione “sul fatto di tenere i tavoli separati con le controparti sindacali senza mai arrivare a fare una sintesi sui problemi che riguardano tutte le parti sociali. Questo alla ...

matteosalvinimi : Imprese, turismo, disabilità. Lega da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il Cuore dell'Italia ???? #GovernoDraghi - matteosalvinimi : L'Italia chiama, la Lega risponde e non si tira indietro ???? Subito al lavoro su temi strategici: - sviluppo econom… - virginiaraggi : In questo momento è importante creare lavoro per le imprese. Oggi abbiamo presentato 30 nuovi bus Iveco-Indcar acqu… - RenzoCianchetti : RT @1000_best: @gustinicchi Ma dove sarebbero questa marea d'imprese aiutate dallo Stato ? Io in 30 anni di lavoro ho solo conosciuto picco… - beppefiglie : @laGigogin E vedrai che pulito faranno delle piccole e medie imprese.... E sai quanti posti di lavoro andranno pers… -