Laura Cremaschi torna in costume e cita Shakespeare -FOTO

(Di martedì 16 febbraio 2021)nonostante il freddoa mostrare il suo fisico statuario in: bella e colta,Una giornata piena di sensualità che arriva dalle protagoniste di ‘Avanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

DJMaverix : Le Migliori #Foto di @Cremaschina del mese di #Gennaio 2021 #Avantiunaltro #Model #Showgirls #Mediaset… - dario_vannini : RT @PBItaliana: Laura CREMASCHI -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi

CalcioToday.it

si mostra bellissima sui social. In intimo sul letto, intenta a far colazione con dei dolci, dà il buongiorno ai fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...Oggi fa parte del cast fisso di Avanti un altro , ha preso il posto divestendo i panni della Bonas e in ogni puntata ammalia il pubblico del programma di Canale 5 con le sue curve ...Laura Cremaschi nonostante il freddo torna a mostrare il suo fisico statuario in costume: bella e colta, cita Shakespeare ...Laura Cremaschi, San Valentino di fuoco: il pantaloncino è inguinale, lo sguardo cade proprio lì. Instagram impazzito, follower scatenati ...