Laura Chiatti | la “Cappuccetto Rosso” più sensuale al mondo – FOTO

(Di martedì 16 febbraio 2021) La bellissima attrice,, è una delle attrici più amate in Italia sia per il suo talento che per la sua bellezza. Il suo costume di Carnevale fa impazzire… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Corriere : Laura Chiatti: «Io, ipocondriaca e paranoica, da giovane ero ossessionata dal seno picc... - DSpettacolo : Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa sono le protagoniste del nuovo film Addio al nubila… - clikservernet : Laura Chiatti: “Nel nuovo film bacio una ragazza, nessun imbarazzo” - Noovyis : (Laura Chiatti: 'Nel nuovo film bacio una ragazza, nessun imbarazzo') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Laura Chiatti: 'Nel nuovo film bacio una ragazza, nessun imbarazzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti

è sicuramente una delle attrici più amate non solo dagli uomini ma anche dalle donne per via del suo modo di essere naturale, di mostrarsi tutti i giorni nella sua vita quotidiana con i ...La bellissima confessa le sue insicurezze. Da giovane infattiera ossessionata dalla dimensione del suo seno : 'Ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata ...Sul Corriere della Sera l'intervista a cuore aperto di Laura Chiatti alla vigilia dell'uscita di Addio al nubilato (foto) ...Laura Chiatti è una “paranoica insicura” e da giovanissima aveva il complesso del seno piccolo. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a ‘Il Corrie ...