Laura Chiatti | esce Addio al nubilato e racconta che il suo è stato meraviglioso e doloroso Foto

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dal 24 febbraio su Amazon Primeal, il film che vedetra le attrici protagoniste (). Protagonista anche di una bella intervista per il Corriere della Sera,ha ricordato per l’occasione anche il suoal. Quando ha sposato Marco Bocci era già in dolce attesa di Enea, il loro primogenito. Il suolo ricordae allo stesso tempo: aveva un distacco di placenta che la costrinse a letto e le sue amiche le organizzarono la festa in giardino, loro ballavano e lei seduta tutto il tempo su un trono. L’ALDI...

Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa sono le protagoniste del nuovo film Addio al nubilato. Laura Chiatti: "Nel nuovo film bacio una ragazza, nessun imbarazzo"

è sicuramente una delle attrici più amate non solo dagli uomini ma anche dalle donne per via del suo modo di essere naturale, di mostrarsi tutti i giorni nella sua vita quotidiana con i ...La bellissima confessa le sue insicurezze. Da giovane infattiera ossessionata dalla dimensione del suo seno : 'Ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata ...Sul Corriere della Sera l'intervista a cuore aperto di Laura Chiatti alla vigilia dell'uscita di Addio al nubilato (foto) ...Laura Chiatti è una “paranoica insicura” e da giovanissima aveva il complesso del seno piccolo. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a ‘Il Corrie ...