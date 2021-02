L’asma può proteggere dal Covid: parola di pediatra (Di martedì 16 febbraio 2021) DalL’asma possibile azione protettiva contro il Covid: merito, secondo il pediatra, degli steroidi inalatori in combinazione con i broncodilatatori “Recenti report scientifici hanno evidenziato come la prevalenza di pazienti affetti da malattie allergiche o asma con Covid-19 sia più bassa delle aspettative“. Questo ha portato diversi ricercatori ad avanzare l’ipotesi che “L’asma abbia un’azione protettiva rispetto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Dalpossibile azione protettiva contro il: merito, secondo il, degli steroidi inalatori in combinazione con i broncodilatatori “Recenti report scientifici hanno evidenziato come la prevalenza di pazienti affetti da malattie allergiche o asma con-19 sia più bassa delle aspettative“. Questo ha portato diversi ricercatori ad avanzare l’ipotesi che “abbia un’azione protettiva rispetto… L'articolo Corriere Nazionale.

kio_avalon : @6dimattina_ Purtroppo no. Chiaramente bisogna valutare ogni singolo caso clinico ma l'asma generico non rientra ne… - Succursaleee : @LunardelliMaia Per le lenti si può usare il sapone, per l'asma non c'è soluzione con le mascherine -