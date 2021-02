L’arresto del rapper catalano Pablo Hasel barricato nell’università: aveva attaccato su Twitter la famiglia reale – Il video (Di martedì 16 febbraio 2021) «Morte allo Stato fascista», grida alla folla mentre viene arrestato. Il rapper Pablo Rivadulla i Duró, in arte Pablo Hasel, è andato in carcere, dove sconterà nove mesi di reclusione per offese alla corona spagnola e alla polizia. L’artista 33enne si era barricato dentro l’Università di Lleida, sua città natale, per sfuggire simbolicamente al mandato contro di lui dopo la condanna per gli insulti contenuti nei post su Twitter e nei suoi testi hip-hop. «Dovranno piegarmi per prendermi», aveva twittato nei giorni scorsi. Non si tratta del primo caso di un artista coinvolto in vicende giudiziarie del genere nel Paese iberico. Negli ultimi anni, in particolare, la categoria dei rapper in Spagna è piuttosto osteggiata dalle autorità anche per motivi ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) «Morte allo Stato fascista», grida alla folla mentre viene arrestato. IlRivadulla i Duró, in arte, è andato in carcere, dove sconterà nove mesi di reclusione per offese alla corona spagnola e alla polizia. L’artista 33enne si eradentro l’Università di Lleida, sua città natale, per sfuggire simbolicamente al mandato contro di lui dopo la condanna per gli insulti contenuti nei post sue nei suoi testi hip-hop. «Dovranno piegarmi per prendermi»,twittato nei giorni scorsi. Non si tratta del primo caso di un artista coinvolto in vicende giudiziarie del genere nel Paese iberico. Negli ultimi anni, in particolare, la categoria deiin Spagna è piuttosto osteggiata dalle autorità anche per motivi ...

