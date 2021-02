L'allarme lanciato da Galli: 'Ho il reparto invaso da pazienti con la variante inglese, presto problemi seri' (Di martedì 16 febbraio 2021) Il professor Massimo Galli, primario di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sintetizza così la situazione legata alla diffusione della variante inglese del coronavirus in Italia. "Le ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) Il professor Massimo, primario di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, sintetizza così la situazione legata alla diffusione delladel coronavirus in Italia. "Le ...

elvipetretta : RT @globalistIT: - globalistIT : - sirenita7 : RT @Libero_official: A marzo la variante inglese del #coronavirus sarà prevalente anche in Italia. L'allarme lanciato da #Vespignani https… - Frank97304392 : RT @Libero_official: A marzo la variante inglese del #coronavirus sarà prevalente anche in Italia. L'allarme lanciato da #Vespignani https… - Libero_official : A marzo la variante inglese del #coronavirus sarà prevalente anche in Italia. L'allarme lanciato da #Vespignani… -