L' agenda la detta il virus | non i politici | dice Crisanti

AGI - "Bisogna mettersi in testa che l'agenda non la decidono né i politici né gli esperti, la decide il virus. Finché non lo controlliamo, la realtà è questa e bisogna mettersi l'anima in pace". Lo ha detto Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3. "Ricciardi ha fatto benissimo a sollevare l'allarme - ha aggiunto - i politici si sono mossi sempre in ritardo. Il lockdown sarebbe stato necessario sotto Natale, se lo avessimo fatto non avremmo la variate inglese al 20% e potremo programmare questo periodo in maniera completamente diversa". "La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60-70% con le conseguenze che abbiamo visto in Inghilterra con più di 2000 morti al giorno", ha affermato Crisanti che pero' frena sulla ...

