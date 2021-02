Lacrime, scenate hot e tradimenti: la metamorfosi di Rosalinda/Adua - (Di martedì 16 febbraio 2021) Novella Toloni Nella notte l'attrice e Andrea Zenga si sono lasciati andare, baciandosi e trascorrendo la notte insieme. Giuliano è ormai un ricordo lontano per Adua che al Gf Vip ha fatto tutto e il contrario di tutto Sono passati poco più di cinque mesi dall'ingresso di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, nella casa del Grande Fratello Vip. Oltre centosessanta giorni di "reclusione" che l'hanno vista compiere una vera e propria trasformazione che, nel bene o nel male, è sotto gli occhi di tutti, coinquilini e telespettatori. Dagli scheletri nell'armadio della sua carriera da attrice, al finto fidanzamento con Massimiliano Morra. Dall'amore sbandierato per il fidanzato Giuliano (che l'aveva "salvata" nel periodo più buio della sua vita) alle effusioni con Dayane Mello, fino al recente avvicinamento ad Andrea ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Novella Toloni Nella notte l'attrice e Andrea Zenga si sono lasciati andare, baciandosi e trascorrendo la notte insieme. Giuliano è ormai un ricordo lontano perche al Gf Vip ha fatto tutto e il contrario di tutto Sono passati poco più di cinque mesi dall'ingresso diDel Vesco, al secoloCannavò, nella casa del Grande Fratello Vip. Oltre centosessanta giorni di "reclusione" che l'hanno vista compiere una vera e propria trasformazione che, nel bene o nel male, è sotto gli occhi di tutti, coinquilini e telespettatori. Dagli scheletri nell'armadio della sua carriera da attrice, al finto fidanzamento con Massimiliano Morra. Dall'amore sbandierato per il fidanzato Giuliano (che l'aveva "salvata" nel periodo più buio della sua vita) alle effusioni con Dayane Mello, fino al recente avvicinamento ad Andrea ...

Notiziedi_it : Lacrime, scenate hot e tradimenti: la metamorfosi di Rosalinda/Adua - CaffeFou : Lacrime, scenate hot e tradimenti: la metamorfosi di Rosalinda/Adua #gfvip #rosalinda - unapolpetta_a : RT @ansiavera: Giulia in lacrime con la tachicardia: *reciti male* Pippo Zorzi che fa le scenate dicendo di voler prendere la porta rossa… - sArA97660286 : Ma raga non scendo nemmeno le lacrime! Che attrice madò 28 anni e le scenate da bambina di 2 anni . Poi i due papp… - wecantpwkvol6 : RT @ansiavera: Giulia in lacrime con la tachicardia: *reciti male* Pippo Zorzi che fa le scenate dicendo di voler prendere la porta rossa… -