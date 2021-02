La variante inglese fa paura: nove sindaci della Città metropolitana di Bari chiedono chiarimenti all’Asl Vaccino anti corona virus: sindaci del tarantino in videoconferenza per le modalità operative (Di martedì 16 febbraio 2021) nove sindaci del barese hanno scritto all’azienda sanitaria locale. I primi cittadini di Altamura, Bari, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Molfetta, Palo del Colle e Santeramo in Colle chiedono di avere informazioni al più presto riguardo a casi di variante inglese del corona virus che, secondo resoconti di stampa, sono stati registrati nei rispettivi territori ma di cui loro primi cittadini sono all’oscuro, in tema di comunicazione dell’Asl. Analogamente ieri il sindaco di Fasano si era rivolto all’azienda sanitaria locale di Brindisi perché venisse chiarita la presenza (o meno) di casi di variante inglese nel territorio. —– Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: La conferenza ... Leggi su noinotizie (Di martedì 16 febbraio 2021)del barese hanno scritto all’azienda sanitaria locale. I primi cittadini di Altamura,, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Molfetta, Palo del Colle e Santeramo in Colledi avere informazioni al più presto riguardo a casi didelche, secondo resoconti di stampa, sono stati registrati nei rispettivi territori ma di cui loro primi cittadini sono all’oscuro, in tema di comunicazione dell’Asl. Analogamente ieri il sindaco di Fasano si era rivolto all’azienda sanitaria locale di Brindisi perché venisse chiarita la presenza (o meno) di casi dinel territorio. —– Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: La conferenza ...

