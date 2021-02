La tripletta di Mbappé stende il Barcellona (1-4), il Liverpool batte il Lipsia a Budapest (Di martedì 16 febbraio 2021) Stasera è iniziata la fase ad eliminazione diretta di Champions League 2020-21 con due grandi sfide in programma: Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool. I parigini sbancano il Camp Nou: 1-4 in trasferta. Ad aprire le marcature è il solito Leo Messi su rigore, ma il 10 argentino sparisce dalla partita e gli ospiti sorpassano i blaugrana con la doppietta di Mbappé. Kean mette il punto esclamativo e segna la rete dell’1-3 di testa, sfruttando ancora una volta le grandi incertezze della retroguardia del Barcellona. Nel finale arriva anche la tripletta per il 22enne francese: una serata che Kylian Mbappé difficilmente scorderà. Il Liverpool soffre ma vince a Budapest contro il Lipsia, un palo di Dani Olmo dopo pochi minuti ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Stasera è iniziata la fase ad eliminazione diretta di Champions League 2020-21 con due grandi sfide in programma:-PSG e. I parigini sbancano il Camp Nou: 1-4 in trasferta. Ad aprire le marcature è il solito Leo Messi su rigore, ma il 10 argentino sparisce dalla partita e gli ospiti sorpassano i blaugrana con la doppietta di. Kean mette il punto esclamativo e segna la rete dell’1-3 di testa, sfruttando ancora una volta le grandi incertezze della retroguardia del. Nel finale arriva anche laper il 22enne francese: una serata che Kyliandifficilmente scorderà. Ilsoffre ma vince acontro il, un palo di Dani Olmo dopo pochi minuti ...

