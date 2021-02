La Sicilia protesta per la fine del Commissario Montalbano (Di martedì 16 febbraio 2021) Luca Zingaretti Abbandonate ogni speranza, voi che leggete: Il Commissario Montalbano sta per dirci addio. Rai e Palomar non l’hanno ancora confermato, ma al momento sembra che Il Metodo Catalanotti, il film tv che andrà in onda su Rai 1 lunedì 8 marzo, chiuderà definitivamente la fiction più amata dagli italiani; lo aveva già lasciato intendere Luca Zingaretti e lo ha confermato in una recente intervista Peppino Mazzotta (che interpreta Fazio). E, se sul web il pubblico si scalda e non accetta questa storica decisione, c’è chi mette in atto delle proteste formali, come il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Il primo cittadino del comune Siciliano, che si trova proprio nella zona che da vent’anni ospita i set della fiction Palomar, come riportano Repubblica e La Gazzetta del Sud, ha chiesto la realizzazione di almeno un altro film, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 febbraio 2021) Luca Zingaretti Abbandonate ogni speranza, voi che leggete: Ilsta per dirci addio. Rai e Palomar non l’hanno ancora confermato, ma al momento sembra che Il Metodo Catalanotti, il film tv che andrà in onda su Rai 1 lunedì 8 marzo, chiuderà definitivamente la fiction più amata dagli italiani; lo aveva già lasciato intendere Luca Zingaretti e lo ha confermato in una recente intervista Peppino Mazzotta (che interpreta Fazio). E, se sul web il pubblico si scalda e non accetta questa storica decisione, c’è chi mette in atto delle proteste formali, come il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Il primo cittadino del comuneno, che si trova proprio nella zona che da vent’anni ospita i set della fiction Palomar, come riportano Repubblica e La Gazzetta del Sud, ha chiesto la realizzazione di almeno un altro film, ...

