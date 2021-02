La scale di casa sono strette e ripide | vigili del fuoco soccorrono donna attraverspo la finestra

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodovuti intervenire idelstanotte, a Grazzanise nel Casertano, per riuscire a portare unafuori dalla propria abitazione e ricoverarla in ospedale. Il personale del 188, che pure era riuscito ad entrare nell’abitazione dell’anziana, uno stabile vecchio situato in via Annunziata, con spazi angusti e gradini molto ripidi, non riusciva a portarla giù, cosìarrivati sul posto i pompieri del Comando provinciale di Caserta (distaccamento di Mondragone), mentre dalla sede centrale è giunta l’autoscala; così ideldel nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale)riusciti a imbracare latrasportandola fuori, e consegnandola così ai sanitari del ...

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco stanotte, a Grazzanise nel Casertano, per riuscire a portare una donna fuori dalla propria abitazione e ricoverarla in ospedale. Il personale del 188, che pu ...