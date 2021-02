La ricetta di Bill Gates per azzerare le emissioni: “Ecco come evitare un disastro climatico” (Di martedì 16 febbraio 2021) Bill Gates e la lotta al cambiamento climatico: “Uniti per evitare il disastro” “Servono nuovi strumenti per azzerare le emissioni”: lo dichiara l’imprenditore e filantropo Bill Gates nel suo ultimo libro in cui rilancia la lotta al cambiamento climatico. Fondatore di Microsoft e presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, il cui obiettivo è quello di migliorare l’assistenza sanitaria e ridurre la povertà estrema, l’imprenditore ha scritto come evitare il disastro. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani, che la Nave di Teseo pubblica oggi, martedì 16 febbraio, in contemporanea in oltre 35 Paesi. Nel volume, che raccoglie ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021)e la lotta al cambiamento: “Uniti peril” “Servono nuovi strumenti perle”: lo dichiara l’imprenditore e filantroponel suo ultimo libro in cui rilancia la lotta al cambiamento. Fondatore di Microsoft e presidente della& MelindaFoundation, il cui obiettivo è quello di migliorare l’assistenza sanitaria e ridurre la povertà estrema, l’imprenditore ha scrittoil. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani, che la Nave di Teseo pubblica oggi, martedì 16 febbraio, in contemporanea in oltre 35 Paesi. Nel volume, che raccoglie ...

