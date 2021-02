La questione Ricciardi non è più su cosa ha detto | ma su quali ambizioni aveva

(Di martedì 16 febbraio 2021) La più grande anomalia del Covid-19 è il fantasmagorico numero di esperti che ne parla. Il gioco che avvicenda facce e opinioni recluta chiunque, dai più grandi ricercatori al farmacista che il giornalista ha sotto casa. Che se poi il titolare manca, va bene anche quello che fa spola tra il negozio e il frigo dove vengono conservate le scatole delle supposte. Questo meccanismo infernale, ripetuto ogni giorno da un anno, ha finito col rendere ancora più incompatibili politica e scienza. Ero al ministero della Salute quando colleghi, in assoluta buona fede, registravano le parole dei più grandi scienziati del mondo per poi fare replicare Vannoni, il creatore della truffa Stamina, che chiamavano professore non specificando se lo fosse in comunicazione. “Eh, sai. Per par condicio dobbiamo sentire anche la controparte”. Così Vannoni era l’altro piatto della bilancia rispetto a scienziati ...

...da un esame comparativo con altri mezzi di trasporto' Insomma il 'Grande Scienziato'è ...nelle diverse parti d'Europa e del mondo che l'hanno diffusa (...) È chiaro che non è unadi ...... Francesco Mura e Nico Mundula, allarmati dalla proposta fatta di Walter" il consigliere ... Sullacontrolli agli arrivi in Sardegna, anche il presidente Solinas ha preso posizione, ...Walter Ricciardi, superconsulente del ministro della Salute, va in tv ed evoca il lockdown suscitando sgomento e reazioni rabbiose. Fibrillazioni e crepe nella compagine di governo che ha appena giura ...Sono i segnali della vigilia di nuove misure restrittive. Ancora una volta. Ma non necessariamente si devono tradurre in lockdown. Sull'argomento la posizione dell'Iss non è affatto leggera: analizzan ...