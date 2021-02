La proposta di matrimonio di Can alla sua Diletta vola nel cielo di Roma Foto

(Di martedì 16 febbraio 2021) Neldiin questi minutiun aereo con lanticadidi Can a: “m vuoi sposare? Ti amo, Can”. Ledella dichiarazione d’amore che chiude il desiderio di Can di sposaresono già nelle pagine social dedicate all’attore turco. Ma davvero sono Can Yaman il mittente eLeotta la destinataria o qualcuno si sta divertendo a confondere le acque? Magari Can esono solo due dolci soprannomi di due teneri fidanzati. La storia d’amore più chiacchierata del momento si tinge di mistero e il gossip continua a scatenarsi. Come sempre c’è chi non ha dubbi: presto vedremo la conduttrice e l’attore davanti all’altare. Ma ...

Aereo vola su Cinecittà: proposta di matrimonio per Diletta Leotta No tengo palabras!!! Solo un ...Una postazione privilegiata che Can avrebbe scelto proprio per non far passare inosservato a Diletta il passaggio dell'aereo con la proposta di matrimonio. «Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can». Il messaggio vola sui cieli di Roma attaccato a un aereo e il gossip si scatena. Chi sarà la Diletta del mistero? E Can? Chi ...Un aereo sorvola il cielo di Roma, nel quartiere Eur, e il messaggio profuma di fiori d'arancio per due volti noti del piccolo schermo: ...