La Procura FIGC ha deferito Lotito e i medici della Lazio per il caso tamponi (Di martedì 16 febbraio 2021) La Lazio, il presidente Claudio Lotito e i medici Pulcini e Rodia sono stati tutti deferiti al Tribunale Federale Nazionale dal Procuratore FIGC Giuseppe Chinè per vioLazione dei protocolli sanitari anti-Covid. La notizia è riportata dall’Ansa, e si riferisce al caso dello scorso novembre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) La, il presidente Claudioe iPulcini e Rodia sono stati tutti deferiti al Tribunale Federale Nazionale daltoreGiuseppe Chinè per vione dei protocolli sanitari anti-Covid. La notizia è riportata dall’Ansa, e si riferisce aldello scorso novembre. L'articolo ilNapolista.

capuanogio : #Lukaku sentito ieri dalla Procura #Figc in merito alla quasi rissa con #Ibrahimovic. Ha confermato di aver sentito… - pisto_gol : Nel referto dell’arbitro Mariani, e in quello degli ispettori, non è stata segnalata nessuna irregolarità, e per q… - capuanogio : ?? Se arbitri e ispettori #Figc non hanno visto, sentito e scritto nulla dello scontro #Conte #Agnelli, la Procura d… - Giovanni1962RM : RT @RaiSport: ?? 'Violazione dei protocolli #Covid: deferito #Lotito' La #Procura: 'Mancata osservanza' anche per i medici #Pulcini e #Rodi… - fisco24_info : Procura Figc 'Violazione protocolli Covid, deferito Lotito': 'Mancata osservanza' anche per i medici Pulcini e Rodia -