La politica ha saputo fronteggiare l’emergenza a scuola Non si può dire lo stesso dei dirigenti

di Davide Gatto Dopo un anno di pandemia, credo che l'accusa mediatica rivolta al decisore politico di non aver saputo fronteggiare l'emergenza nelle scuole con efficacia e tempestività debba essere piuttosto indirizzata ai singoli dirigenti scolastici, ai quali il decreto n. 165/2001 sul pubblico impiego conferisce la "qualifica dirigenziale" e la piena responsabilità amministrativa e organizzativa, tanto da specificare che essi "rispondono in ordine ai risultati". Fin dal cosiddetto decreto "Cura Italia" (17 marzo 2020) venivano infatti destinati 85 milioni di euro di risorse aggiuntive alle scuole perché provvedessero "immediatamente" a potenziare le loro infrastrutture tecnologiche così da garantire il diritto allo studio anche a distanza: la somma più consistente (70 milioni) doveva venire incontro alle esigenze ...

