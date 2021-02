La politica dell’immigrazione, attesa per le mosse di Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) La politica dell'accoglienza e dell'immigrazione è certamente, dopo la sanità e l'economia, uno dei punti che il Governo Draghi dovrà affrontare con priorità e con difficoltà, viste le diverse sensibilità della compagine da lui guidata L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladell'accoglienza e dell'immigrazione è certamente, dopo la sanità e l'economia, uno dei punti che il Governodovrà affrontare con priorità e con difficoltà, viste le diverse sensibilità della compagine da lui guidata L'articolo proviene da Firenze Post.

avvdistrada : 'Storia e politica della gestione dei flussi migratori in Italia'. Si avvicina il primo appuntamento del nostro cor… - FirenzePost : La politica dell’immigrazione, attesa per le mosse di Draghi - cristalaltea : RT @claudio_2022: Salvini in pressing su Lamorgese: 'Serve un cambio di passo sull'immigrazione clandestina' Sarà un compito difficile qu… - italiarena : RT @claudio_2022: Salvini in pressing su Lamorgese: 'Serve un cambio di passo sull'immigrazione clandestina' Sarà un compito difficile qu… - kiaro_oscuro : @ElenaDeMarco8 @GiorgiaMeloni @LaVeritaWeb @FratellidItalia Capisco la tua frustrazione e non dico che questo sia u… -

Ultime Notizie dalla rete : politica dell’immigrazione Governo Draghi, da Meloni no alla fiducia, «ma siamo pronti a dare una mano» Corriere della Sera