La petizione per chiedere il nuovo voto su Rousseau che ha meno firme degli iscritti alla piattaforma (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle si è sempre vantato di avere una piattaforma espressione della democrazia diretta e partecipativa. Voti, confronti e iniziative condivise con gli iscritti e quella parvenza di decisionismo solo al termine delle consultazioni online. Poi, però, ci si ritrova a indire una petizione Rousseau su un'altra piattaforma. Il tutto per chiedere ai vertici pentastellati, con particolare riferimento al garante Beppe Grillo, di procedere con una nuova consultazione web prima del voto di fiducia (mercoledì a Palazzo Madama e giovedì a Montecitorio) al governo guidato da Mario Draghi. LEGGI ANCHE > Quelli che condividono la falsa citazione di Casaleggio per portare voti al «sì» su Rousseau Questo il testo della petizione

